Отбирал сумки: в Таганроге задержали серийного грабителя

— В отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что утром шла на работу, когда к ней сзади подбежал неизвестный мужчина, — поясняет пресс-служба ведомства.

Когда женщина стала сопротивляться, он избил несчастную, после чего сбежал с добычей. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Как считают стражи порядка, на счету ранее судимого серия аналогичных преступлений, во всяком случае доказаны еще три грабежа. Мужчина действовал по одинаковой схеме: подбегая к жертвам, вырывал сумки и убегал. Часть похищенного он сдал в ломбард.