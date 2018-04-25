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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Отбирал сумки: в Таганроге задержали серийного грабителя

В Таганроге стражи порядка задержали местного жителя, которого подозревают в серии нападений на прохожих.

Источник: Комсомольская правда

Согласно опубликованному сообщению, 25-летний мужчина отбирал сумки.

— В отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что утром шла на работу, когда к ней сзади подбежал неизвестный мужчина, — поясняет пресс-служба ведомства.

Когда женщина стала сопротивляться, он избил несчастную, после чего сбежал с добычей. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Как считают стражи порядка, на счету ранее судимого серия аналогичных преступлений, во всяком случае доказаны еще три грабежа. Мужчина действовал по одинаковой схеме: подбегая к жертвам, вырывал сумки и убегал. Часть похищенного он сдал в ломбард.

Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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