Отбирал сумки: в Таганроге задержали серийного грабителя
В Таганроге стражи порядка задержали местного жителя, которого подозревают в серии нападений на прохожих.
В Таганроге стражи порядка задержали местного жителя, которого подозревают в серии нападений на прохожих.
Согласно опубликованному сообщению, 25-летний мужчина отбирал сумки.
— В отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что утром шла на работу, когда к ней сзади подбежал неизвестный мужчина, — поясняет
Когда женщина стала сопротивляться, он избил несчастную, после чего сбежал с добычей. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Как считают стражи порядка, на счету ранее судимого серия аналогичных преступлений, во всяком случае доказаны еще три грабежа. Мужчина действовал по одинаковой схеме: подбегая к жертвам, вырывал сумки и убегал. Часть похищенного он сдал в ломбард.
Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.