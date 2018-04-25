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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

На Центральной набережной об низкий путепровод разбился КамАЗ

Ломовоз на шасси грузовика КамАЗ разбился под пешеходным путепроводом на Центральной набережной Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, инцидент произошел утром среды, 25 апреля. Водитель грузовика КамАЗ, оборудованного для перевозки металлолома, решил проехать по Нулевой продольной магистрали. По каким-то причинам мужчина проигнорировал установленный перед пешеходным путепроводом знак ограничения габаритной высоты, указывающий, что от асфальта до края моста всего 3,5 метра, и на полном ходу врезался в конструкции моста.

В результате аварии грузовик получил серьезные повреждения — у него сорвало манипуляторную установку, сильно помяло кабину, повредило кузов. К счастью, водитель грузовика не получил никаких телесных повреждений и отделался легким испугом. Кроме того, его ждет очень серьезный разговор с директором фирмы, на которую зарегистрирован грузовик.

Во время загрузки произошла ошибка.
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