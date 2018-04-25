На Центральной набережной об низкий путепровод разбился КамАЗ

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, инцидент произошел утром среды, 25 апреля. Водитель грузовика КамАЗ, оборудованного для перевозки металлолома, решил проехать по Нулевой продольной магистрали. По каким-то причинам мужчина проигнорировал установленный перед пешеходным путепроводом знак ограничения габаритной высоты, указывающий, что от асфальта до края моста всего 3,5 метра, и на полном ходу врезался в конструкции моста.