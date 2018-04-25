На Центральной набережной об низкий путепровод разбился КамАЗ
Ломовоз на шасси грузовика КамАЗ разбился под пешеходным путепроводом на Центральной набережной Волгограда.
Ломовоз на шасси грузовика КамАЗ разбился под пешеходным путепроводом на Центральной набережной Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, инцидент произошел утром среды, 25 апреля. Водитель грузовика КамАЗ, оборудованного для перевозки металлолома, решил проехать по Нулевой продольной магистрали. По
В результате аварии грузовик получил серьезные повреждения — у него сорвало манипуляторную установку, сильно помяло кабину, повредило кузов. К счастью, водитель грузовика не получил никаких телесных повреждений и отделался легким испугом. Кроме того, его ждет очень серьезный разговор с директором фирмы, на которую зарегистрирован грузовик.