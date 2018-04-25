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11:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Миллионы долларов нелегально «уплыли» из Владивостока в Гонконг

Преступную схему вывода в Гонконг более 2,3 млн долларов США выявили во Владивостоке, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ДВОТ. Махинации проводили трое жителей Владивостока.

Мошенники использовали некий внешнеторговый контракт на оказание логистических услуг в Морском порту Гонконга. Никаких услуг не оказывалось — но деньги в Гонконг уходили регулярно.

По информации ДВОТ, по подложным документам перечислено более 2,3 миллиона долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет 147,69 миллиона рублей.

«Возбуждено уголовное дело по п. “а” ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Михаил Грач.

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