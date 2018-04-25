Миллионы долларов нелегально «уплыли» из Владивостока в Гонконг

Мошенники использовали некий внешнеторговый контракт на оказание логистических услуг в Морском порту Гонконга. Никаких услуг не оказывалось — но деньги в Гонконг уходили регулярно.

По информации ДВОТ, по подложным документам перечислено более 2,3 миллиона долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет 147,69 миллиона рублей.

«Возбуждено уголовное дело по п. “а” ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере», — говорится в сообщении.