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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале фальшивомонетчики с подделывания банкнот перешли на мелочь

С начала этого года ненастоящие деньги были обнаружены среди монет в 5 и 10 рублей.

В Свердловской области стало меньше поддельных денег. Об этом сообщили в Уральском управлении Центрального банка России. Всего за первые три месяца этого года в регионе была обнаружена и изъята 91 фальшивая банкнота. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го их количество сократилось вдвое.

Подделки купюр номиналом 5000 рублей снизились почти на четверть — до 63 штук, номиналом 1000 рублей — в 4,5 раза — до 24 штук. Банкноты в 500 и 100 рублей почти не пользуются у мошенников спросом. Их обнаружено 1 и 3 штуки соответственно. 50-рублевки вообще не попали в поле зрения фальшивомонетчиков.

— За три месяца текущего года было выявлено 20 поддельных банкнот Банка России модификации 2010 года, за весь прошлый год их было 15. Речь идет о качественных подделках пятитысячных банкнот. Мы рекомендуем проверять основные признаки подлинных купюр модификации 2010 года: «фигурное окно», имеющее голографическое покрытие с перемещающимися цифрами «5000», герб Хабаровска с эффектом перемещения яркой блестящей полосы, наличие скрытого изображения букв «РР», которое появляется на темной полосе внизу банкноты при рассматривании ее под острым углом, — подчеркнул начальник Управления наличного денежного обращения Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

Специалисты отметили, что теперь фальшивомонетчики взялись и за «мелочь». Например, с начала года были обнаружены четыре поддельные монеты номиналом 5 и 10 рублей. Среди ненастоящих заморских денежных знаков в числе лидеров по-прежнему доллары США.

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