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10:48 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани на пр. Победы легковушка вылетела в столб: пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП на пр. Победы, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла 24 апреля в 12.25 на пересечении пр. Победы с ул. Сафиуллина. 26-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda, по предварительным данным, при повороте направо не заняла сразу крайнее положение на проезжей части и столкнулась с ВАЗ 2113 под управлением 22-летнего водителя. От удара отечественный автомобиль откинуло на опору ЛЭП.

В результате ДТП молодой человек за рулем ВАЗ 2113 получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и рану колена. Его пассажир из Лаишевского района был госпитализирован с переломом плечевой кости, второй пассажир получил ушиб стопы.

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