Десяток тонн керамики и игрушка: в Ленобласти угнали фуру

Как стало известно «Водителю Петербурга» 25 апреля, заявление о пропаже грузовика поступило в полицию Тосненского районе накануне. Дальнобойщик остановил Volvo с прицепом у кафе в Любани и отлучился на обед. Вернувшись, обнаружил пропажу.

Внутри лежали 15 тонн керамической плитки, которую нужно было доставить из Колпино в Подмосковье. Среди особых примет фуры мужчина назвал желтый тент и игрушечную собаку, висевшую в салоне.

Добавим, что в начале апреля там же, в Любани, водитель припарковал грузовик Mercedes у магазина и отлучился за хлебом. Вернулся буквально через 10 минут, но автомобиля на месте уже не было.