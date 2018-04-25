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12:01 (мск), источник: Водитель Петербурга

Десяток тонн керамики и игрушка: в Ленобласти угнали фуру

Грузовик с пятнадцатью тоннами керамической плитки пропал в Ленинградской области. Фура исчезла, пока дальнобойщик ел.

Как стало известно «Водителю Петербурга» 25 апреля, заявление о пропаже грузовика поступило в полицию Тосненского районе накануне. Дальнобойщик остановил Volvo с прицепом у кафе в Любани и отлучился на обед. Вернувшись, обнаружил пропажу.

Внутри лежали 15 тонн керамической плитки, которую нужно было доставить из Колпино в Подмосковье. Среди особых примет фуры мужчина назвал желтый тент и игрушечную собаку, висевшую в салоне.

Добавим, что в начале апреля там же, в Любани, водитель припарковал грузовик Mercedes у магазина и отлучился за хлебом. Вернулся буквально через 10 минут, но автомобиля на месте уже не было.

Не редкость и угоны грузовых машин со всем содержимым. Например, не так давно на Дальневосточном проспекте в Петербурге угнали «Сканию», внутри которой находились 20 тонн отбеливателя.

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