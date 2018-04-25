В Волгограде молодая женщина упала в салоне маршрутки

По предварительной информации, 39-летний мужчина, управляя микроавтобусом Ford Transit, ехал по маршруту № 260, соединяющему Волгоград и Волжский. Напротив дома № 96 по проспекту Университетскому он применил резкое торможение, в результате чего находившаяся в салоне 22-летняя женщина не удержалась и упала. Вскоре она почувствовала сильную боль и вызвала «скорую». Приехавшая через несколько минут бригада «скорой помощи» обнаружила у девушки серьезные травмы и забрала в ближайшую больницу.