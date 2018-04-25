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11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде молодая женщина упала в салоне маршрутки

22-летняя женщина оказалась на больничной койке после поездки в маршрутном такси.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла во вторник, 24 апреля, в 19:10.

По предварительной информации, 39-летний мужчина, управляя микроавтобусом Ford Transit, ехал по маршруту № 260, соединяющему Волгоград и Волжский. Напротив дома № 96 по проспекту Университетскому он применил резкое торможение, в результате чего находившаяся в салоне 22-летняя женщина не удержалась и упала. Вскоре она почувствовала сильную боль и вызвала «скорую». Приехавшая через несколько минут бригада «скорой помощи» обнаружила у девушки серьезные травмы и забрала в ближайшую больницу.

Всего же за сутки в Волгоградской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали четыре человека.

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