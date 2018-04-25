Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что Россия проиграла в Армении - эксперт
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
"Любовь и голуби": чего вы не знали о Нине Дорошиной
Альбина Джанабаева выступила на сцене в эффектном платье
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности
Данко трогательно поздравил тяжелобольную дочку с днем рождения
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
Брижит Макрон в платье Louis Vuitton блистала на ужине
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
12Восстание обреченных
10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице обнаружили потерявшегося малыша

На месте работают полицейские.

Днем 25 апреля в соцсетях появилось тревожное объявление: дескать, в Сипайлово нашелся мальчик — один, без родителей, на улице. Неравнодушные тут же обратились в полицию.

— Ребенка обнаружили в Сипайлово на Гагарина, 24. Предположительно, его зовут Салим и он живет в том же районе, — гласит сообщение в разных группах в «ВКонтакте».

«А был ли мальчик?», — засомневались некоторые. И немудрено: нередко в соцсети появляются так называемые фейковые сообщения о пропавших и найденных детях. Но эта история не вымышленная.

— Нам поступило сообщение от местных жителей с ул. Гагарина. На место выехали инспекторы ПДН, они устанавливают родителей ребенка, — пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Все новости региона
 Космонавт из Севастополя Шкаплеров заснял Крымский мост из космоса
На Алтае спасли лошадь из колодца и собаку с острова
Путин осудил применение военной силы в обход Совбеза ООН
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
В США рассказали о российском оружии «Судного дня»
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
Физики объяснили цельность одежды
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки Фильм «У ангела ангина» расскажет о потерянном послевоенном поколении и о любви
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь