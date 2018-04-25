В Уфе на улице обнаружили потерявшегося малыша

Днем 25 апреля в соцсетях появилось тревожное объявление: дескать, в Сипайлово нашелся мальчик — один, без родителей, на улице. Неравнодушные тут же обратились в полицию.

— Ребенка обнаружили в Сипайлово на Гагарина, 24. Предположительно, его зовут Салим и он живет в том же районе, — гласит сообщение в разных группах в «ВКонтакте».

«А был ли мальчик?», — засомневались некоторые. И немудрено: нередко в соцсети появляются так называемые фейковые сообщения о пропавших и найденных детях. Но эта история не вымышленная.