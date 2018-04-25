Одного из разработчиков «Новичка» в Анапе сбила машина

«Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ученый был госпитализирован с травмами ноги и головы, врачи оценивают причиненный ему вред как легкий.

Происшествие официально зарегистрировано и оформлено. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности, добавил источник.

«Интерфакс» не располагает информацией официальных структур по этому поводу.

Бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков новых отравляющих веществ Владимир Углев в последнее время часто общался с журналистами в связи с инцидентом в Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Позднее Углев в интервью BBC News заявил, что доказать виновность России в этом преступлении вряд ли возможно. «Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество», — сказал он.

Вместе с тем, Углев не исключил, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми он сам в свое время работал. «Если судить по высокой степени чистоты образцов, они могли бы быть из той партии, которая была произведена лично мной. Это вещество длительного хранения, у него буквально нет срока годности», — сказал химик.