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11:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лжепокупатель похитил у иркутянки 150 тыс. рублей

Телефонный мошенник похитил у 53-летней жительницы Иркутска 150 тыс. рублей.

Как сообщает 25 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина разместила в Интернете объявление о продаже дачного дома, и ей позвонил незнакомец, который пообещал внести предоплату за недвижимость. По инструкции мошенника иркутянка выполнила в банкомате несколько операций, после чего с её счёта пропали деньги.

Ещё одним потерпевшим от действий телефонных мошенников накануне стал 65-летний житель пос. Михайловска в Черемховском районе, у которого похитили 35 тыс. рублей. ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что мужчина стал тысячным клиентом учреждения, за что якобы полагается приз. Злоумышленник попросил жителя Михайловки выполнить в банкомате несколько операций, после которых банковский счёт гражданина обнулился.

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