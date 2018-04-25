Лжепокупатель похитил у иркутянки 150 тыс. рублей

Как сообщает 25 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина разместила в Интернете объявление о продаже дачного дома, и ей позвонил незнакомец, который пообещал внести предоплату за недвижимость. По инструкции мошенника иркутянка выполнила в банкомате несколько операций, после чего с её счёта пропали деньги.