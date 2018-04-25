Лжепокупатель похитил у иркутянки 150 тыс. рублей
Телефонный мошенник похитил у 53-летней жительницы Иркутска 150 тыс. рублей.
Телефонный мошенник похитил у 53-летней жительницы Иркутска 150 тыс. рублей.
Как сообщает 25 апреля 2018 года
Ещё одним потерпевшим от действий телефонных мошенников накануне стал 65-летний житель пос. Михайловска в Черемховском районе, у которого похитили 35 тыс. рублей. ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что мужчина стал тысячным клиентом учреждения, за что якобы полагается приз. Злоумышленник попросил жителя Михайловки выполнить в банкомате несколько операций, после которых банковский счёт гражданина обнулился.