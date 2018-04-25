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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Директор службы доставки суши пойдет под суд за отравление 14 новосибирцев

Предприятие работало почти три года и на нем выявили целый ряд нарушений.

Директор новосибирской службы доставки готовой еды «Кушай суши и пиццу» пойдет под суд за отравление 14 человек. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Следователи сообщают, что фирма работала с декабря 2014 года по март 2017 года. При этом на предприятии нарушали целый ряд санитарно-эпидемиологических правил. Поварами и экспедиторами работали люди, не прошедшие медицинский осмотр, для готовых и сырых продуктов использовался один инвентарь, мясные продукты не имели необходимой маркировки, нарушался температурный режим во время доставки блюд и так далее.

— С 15 по 18 марта прошлого года 14 жителей Новосибирска, заказавших продукцию предприятия, получили пищевое отравление и обратились за помощью в инфекционную клиническую больницу № 1. Им оказали необходимую медицинскую помощь, — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК по области.

Доказательства по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины собраны, и оно с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения. Директору предприятия грозит до двух лет лишения свободы.

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