Директор службы доставки суши пойдет под суд за отравление 14 новосибирцев

Директор новосибирской службы доставки готовой еды «Кушай суши и пиццу» пойдет под суд за отравление 14 человек. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Следователи сообщают, что фирма работала с декабря 2014 года по март 2017 года. При этом на предприятии нарушали целый ряд санитарно-эпидемиологических правил. Поварами и экспедиторами работали люди, не прошедшие медицинский осмотр, для готовых и сырых продуктов использовался один инвентарь, мясные продукты не имели необходимой маркировки, нарушался температурный режим во время доставки блюд и так далее.

— С 15 по 18 марта прошлого года 14 жителей Новосибирска, заказавших продукцию предприятия, получили пищевое отравление и обратились за помощью в инфекционную клиническую больницу № 1. Им оказали необходимую медицинскую помощь, — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК по области.