Директор службы доставки суши пойдет под суд за отравление 14 новосибирцев
Предприятие работало почти три года и на нем выявили целый ряд нарушений.
Предприятие работало почти три года и на нем выявили целый ряд нарушений.
Директор новосибирской службы доставки готовой еды «Кушай суши и пиццу» пойдет под суд за отравление 14 человек. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Следователи сообщают, что фирма работала с декабря 2014 года по март 2017 года. При этом на предприятии нарушали целый ряд
— С 15 по 18 марта прошлого года 14 жителей Новосибирска, заказавших продукцию предприятия, получили пищевое отравление и обратились за помощью в инфекционную клиническую больницу № 1. Им оказали необходимую медицинскую помощь, — рассказывают в
Доказательства по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины собраны, и оно с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения. Директору предприятия грозит до двух лет лишения свободы.