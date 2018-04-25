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11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области пропал подросток

Николая Носкова ищут со вчерашнего дня.

В ночь на 25 апреля в полицию обратилась обеспокоенная жительница Тевриза. Женщина рассказала, что домой не вернулся ее 16-летний сын. Последний раз 16-летнего Николая Носкова родные видели накануне вечером. Где подросток находится сейчас, неизвестно.

Приметы Николая: на вид 16−18 лет, рост 165−170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, брови светлые. Особые приметы: шрам длиной около 1 сантиметра на верхней губе с правой стороны.

Был одет в темно-зеленую куртку средней длины с капюшоном, черную кепку, синие джинсы и черные кроссовки.

На поиски несовершеннолетнего ориентирован личный состав ОМВД России по Тевризскому району, полицейские опрашивают родственников и знакомых подростка, проверяют места его возможного местонахождения.

Тех, кто знает, где находится пропавший, просят сообщить в полицию по т.: 79−31−97, 79−32−00.

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