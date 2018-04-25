Пострадавшую во время нападения на школу Стерлитамака перевели в больницу Уфы
Старшеклассница, выпрыгнувшая из окна второго этажа во время нападения на школу, была госпитализирована в больницу Стерлитамака. Об этом сообщает RT.
Старшеклассница, выпрыгнувшая из окна второго этажа во время нападения на школу, была госпитализирована в больницу Стерлитамака. Об этом сообщает RT.
Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, который совершил нападение на учительницу и одноклассников в школе № 1 в Стерлитамаке. 18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено 2 уголовных дела.