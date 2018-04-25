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11:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградец продал жительнице Омска несуществующую норковую шубу

Полицейские в Омске возбудили уголовное дело по факту мошенничества при покупке норковой шубы у жителя Калининграда. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Источник: Калининград.Ru

Заявление в правоохранительные органы написала 56-летняя местная жительница. Она увидела в интернете объявление о продаже норковой шубы за 37,5 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, проживающим в Калининграде, женщина перевела на указанный счёт деньги, однако шубу не получила.

Следователи направили запросы с целью установления абонента и владельца банковского счёта.

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