Калининградец продал жительнице Омска несуществующую норковую шубу

Заявление в правоохранительные органы написала 56-летняя местная жительница. Она увидела в интернете объявление о продаже норковой шубы за 37,5 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, проживающим в Калининграде, женщина перевела на указанный счёт деньги, однако шубу не получила.