Из-за сильных снегопадов в Екатеринбурге три самолёта приземлились в Перми
По решению экипажей три рейса ушли на запасной аэродром.
По решению экипажей три рейса ушли на запасной аэродром.
Три самолёта, летевшие в Екатеринбург, вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Большом Савино. Такое решение уйти в Пермь приняли экипажи трёх рейсов 24 апреля
Как сообщает «Интерфакс», в Перми приземлялись самолёты, которые летели из Антальи, Дубая и Москвы. Вечером все они благополучно прибыли в «Кольцово».