Из-за сильных снегопадов в Екатеринбурге три самолёта приземлились в Перми

Три самолёта, летевшие в Екатеринбург, вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Большом Савино. Такое решение уйти в Пермь приняли экипажи трёх рейсов 24 апреля из-за плохой видимости в результате сильных снегопадов в Свердловской области.