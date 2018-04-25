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11:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из-за сильных снегопадов в Екатеринбурге три самолёта приземлились в Перми

По решению экипажей три рейса ушли на запасной аэродром.

Источник: AP 2018

Три самолёта, летевшие в Екатеринбург, вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Большом Савино. Такое решение уйти в Пермь приняли экипажи трёх рейсов 24 апреля из-за плохой видимости в результате сильных снегопадов в Свердловской области.

Как сообщает «Интерфакс», в Перми приземлялись самолёты, которые летели из Антальи, Дубая и Москвы. Вечером все они благополучно прибыли в «Кольцово».

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