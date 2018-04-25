В Башкирии на реке Ик пропал рыбак
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии МЧС продолжает поиски рыбака.
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии МЧС продолжает поиски рыбака.
19 апреля 59-летний житель деревни Бятка Тумазинского района в одиночку отправился на рыбалку на реку Ик и пропал.
Родственники мужчины обратились в МЧС.
Как сообщили агентству «Башинформ» в
В настоящее время проводится мониторинг прибрежной территории. Поиски в самом водоеме затруднены