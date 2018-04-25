В Башкирии на реке Ик пропал рыбак

19 апреля 59-летний житель деревни Бятка Тумазинского района в одиночку отправился на рыбалку на реку Ик и пропал.

Родственники мужчины обратились в МЧС.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС по РБ, в поисках рыбака задействован поисково-спасательный отряд, но пока поиски не дали никаких результатов.