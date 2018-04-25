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11:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на реке Ик пропал рыбак

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии МЧС продолжает поиски рыбака.

19 апреля 59-летний житель деревни Бятка Тумазинского района в одиночку отправился на рыбалку на реку Ик и пропал.

Родственники мужчины обратились в МЧС.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС по РБ, в поисках рыбака задействован поисково-спасательный отряд, но пока поиски не дали никаких результатов.

В настоящее время проводится мониторинг прибрежной территории. Поиски в самом водоеме затруднены из-за половодья.

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