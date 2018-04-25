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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в водохранилище утонул рыбак

33-летний мужчина утонул на рыбалке в Волгоградском водохранилище.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, трагедия произошла 24 апреля. Спасателям позвонил мужчина. Он рассказал, что в районе села Караваинка Дубовского района Волгоградской области от берега на резиновой лодке пытается отплыть мужчина. Его не остановили ни волны, ни сильный ветер.

Спустя час звонивший мужчина обратил внимание на то, что пустую лодку относит ветром на другой берег Волгоградского водохранилища, а рыбака в ней нет. Он снова позвонил спасателям и рассказал о трагедии. Предположительно, 33-летний житель села Романовка Ольховского района по неосторожности перевалился через борт резиновой лодки и утонул. Забраться обратно в лодку ему помешала непогода.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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