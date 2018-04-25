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12:17 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец пытался нелегально провезти в Польшу 430 пачек сигарет

Житель Калининградской области пытался провезти через границу партию незадекларированных сигарет. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью областной таможни.

Автомобиль Ford прибыл на пропускной пункт в Багратионовске. Водитель заявил, что у него нет подлежащих декларированию товаров. Однако при досмотре таможенники обнаружили 430 пачек сигарет «Минск», Queen Menthol и «Корона».

«Доступ к табачным изделиям стал возможен только после снятия декоративной обшивки», — отметили в ведомстве.

Товар изъяли. Против нарушителя возбудили административное дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товара»).

Накануне сотрудники этого же поста обнаружили 440 пачек сигарет в Mercedes. Тайник был устроен в колёсах.

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