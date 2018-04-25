Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Отец придумал необычный способ удалить молочный зуб у сына
Названа страна, заблокировавшая заседание комиссии Украина — НАТО
Ванесса Паради вышла в свет с женихом
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
Отец придумал необычный способ удалить молочный зуб у сына
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Ванесса Паради вышла в свет с женихом
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12Акции протеста в Армении
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом пошла под суд банда потрошителей банкоматов

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению трех мужчин в совершении разбойного нападения на магазин.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 30 августа прошлого года 23-летний уроженец Дагестана и двое жителей Астраханской области вооружились обрезами и напали на продуктовый магазин в селе Райгород, где стоял банкомат. При помощи бензореза злоумышленники попытались добраться до кассет с деньгами, однако при повреждении корпуса сработал сигнал тревоги. Прибывший на место происшествия невооруженный сотрудник ЧОП спугнул грабителей. Вскрыть банкомат они так и не успели, выбежав из магазина через черный ход и скрылись на поджидавшей их «Ладе» седьмой модели.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и Отдела МВД России по Светлоярскому району, при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии, спустя несколько дней задержали троих подозреваемых в разбойном нападении, однако четвертому — организатору — удалось скрыться. Задержанные были арестованы, а организатор объявлен в розыск. Следователи выяснили, что он также стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек.

В настоящее время уголовное дело в отношении трех участников банды рассматривается Светлоярским районным судом.

Все новости региона
 Минобороны показало обломки сбитых «Томагавков»
Минздрав не позволит вернуть курилки в аэропорты
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Как изменится климат на Земле через 100 лет
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Росфинмониторинг: чиновники вывели в офшоры миллиарды рублей
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь