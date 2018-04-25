Под Волгоградом пошла под суд банда потрошителей банкоматов

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 30 августа прошлого года 23-летний уроженец Дагестана и двое жителей Астраханской области вооружились обрезами и напали на продуктовый магазин в селе Райгород, где стоял банкомат. При помощи бензореза злоумышленники попытались добраться до кассет с деньгами, однако при повреждении корпуса сработал сигнал тревоги. Прибывший на место происшествия невооруженный сотрудник ЧОП спугнул грабителей. Вскрыть банкомат они так и не успели, выбежав из магазина через черный ход и скрылись на поджидавшей их «Ладе» седьмой модели.