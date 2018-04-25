В Перми изъяли контрафактные товары с символикой FIFA

Источник: Комсомольская правда

В преддверии чемпионата мира по футболу зафиксирован резкий рост поставок контрабанды с символикой FIFA-2018. Среди них не только логотип чемпионата, но и разные варианты написания товарного знака.

Сотрудники Пермской таможни и транспортной прокуратуры провели рейд по торговым точкам краевой столицы. В ходе проверки были обнаружены контрафактные товары — 18 футболок с символикой «FIFA», спортивные брюки и футболки с символикой «Nike» в количестве 118 штук.

«Выявленные товары в общем количестве 136 единиц изъяты из торгового оборота. Назначена таможенная экспертиза. Проводится выездная таможенная проверка», — сообщили в таможенной службе Приволжского федерального округа.