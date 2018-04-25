Житель Башкирии сжег дорогой BMW своего знакомого

На днях в Салавате, во дворе многоэтажки на ул. Горького, случился пожар — сгорела дорогостоящая иномарка. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что автомобиль по доверенности находился у 33-летнего мужчины. А, кроме того, вычислили, что машина сгорела не случайно — БМВ подожгли.

— Просмотр видео с камер наблюдения подтвердил версию: на нем отчетливо видно, что авто поджег мужчина, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. — По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

А спустя несколько дней оперативники при помощи экспертов-криминалистов вычислили злодея. Подозреваемым оказался 44-летний горожанин, ранее неоднократно судимый.