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12:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии сжег дорогой BMW своего знакомого

Причиной стала ссора между мужчинами.

На днях в Салавате, во дворе многоэтажки на ул. Горького, случился пожар — сгорела дорогостоящая иномарка. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что автомобиль по доверенности находился у 33-летнего мужчины. А, кроме того, вычислили, что машина сгорела не случайно — БМВ подожгли.

— Просмотр видео с камер наблюдения подтвердил версию: на нем отчетливо видно, что авто поджег мужчина, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. — По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

А спустя несколько дней оперативники при помощи экспертов-криминалистов вычислили злодея. Подозреваемым оказался 44-летний горожанин, ранее неоднократно судимый.

Мужчину задержали, и он не стал утаивать от сыщиков, что причастен к поджогу — рассказал даже, что пошел на такой шаг из-за неприязненных отношений с потерпевшим. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, а кроме того, «пироману» предстоит возместить ущерб владельцу БМВ.

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