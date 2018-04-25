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12:40 (мск), источник: АиФ Уфа

За выдачу липовых водительских прав осудили сотрудников ГИБДД в Башкирии

Верховный суд Башкирии оставил в силе обжалованный ими приговор.

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор сотрудникам ГИБДД двух районов, которые выдали мужчине липовые водительские права. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июле 2016 года 48-летний начальник отделения ГИБДД по Абзелиловскому району Даян Кадыров и его бывший подчиненный, 32-летний начальник отделения ГИБДД по Баймакскому району Тимур Фаттахов внесли в экзаменационный лист ложные сведения о сдаче жителем Магнитогорска теоретической и практической частей экзамена на категорию «С» водительских прав. Он получил водительского удостоверения категории «С», хотя не прошел обучение и не сдал экзамены.

Абзелиловский районный суд приговорил каждого из них к штрафу в 110 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Два года им запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Осуждённые не признали вину и обжаловали приговор в Верховном суде РБ. Но их доводы отклонили, оставив приговор в силе.

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