Житель Ирбита, тренируясь в меткости и стреляя по банкам, убил лося

В Ирбите будут судить местного 28-летнего жителя, который неожиданно для самого себя стал браконьером. Много лет у мужчины имелось зарегистрированное ружье 16 калибра, но охотой он не интересовался. Лишь изредка уралец тренировал меткость, стреляя в лесу по банкам. Так было и на этот раз. С приятелем мужчина отошел подальше от родной деревни Бердюгина, как вдруг заметил в чаще лося.

Не удержавшись от соблазна, мужчина застрелил животное и вместе с товарищем разделал тушу. Наверно, браконьерство осталось в тайне, если бы друзья не отправились за машиной, чтобы привезти добычу домой. «Четырнадцатая» предательски увязла в растаявшем лесном бездорожье. Подозрительных мужчин, пытавшихся проехать в чащу на автомобиле, заметил патруль ГИБДД.

— Полицейские сообщили о подозрительных охотниках специалистам Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Дождавшись егерей, инспекторы вместе с ними на снегоходах проследовали по следам «ВАЗ» и застали подозреваемого с товарищем на месте происшествия. К тому времени мужчины успели разделать убитого лося и нагрузить мясом четыре больших рюкзака, — рассказали в МО МВД РФ «Ирбитский».