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12:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

500 человек эвакуировали из школы из-за распыления газового баллончика

Один из учеников принес в школу баллончик, дал посмотреть второму, а тот случайно распылил содержимое, рассказали «Вестям» в МВД.

Источник: РИА "Новости"

500 человек эвакуировали из школы из-за распыления газового баллончика, информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

«В половине десятого утра на пульт дежурного МВД поступила информация, что на третьем этаже школы № 160 в Ленинском районе Новосибирска один из учеников распылил газовый баллончик. На место отправились сотрудники полиции. Преподавательский состав принял решение об эвакуации. Всего из здания вывели двадцать пять преподавателей и 503 ученика школы. Выяснилось, что один из учащихся школы принес газовый баллончик и дал посмотреть другому. Тот случайно нажал на клапан», — рассказали полицейские.

Пострадавших нет. Здание проветрили, уроки возобновили.

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