500 человек эвакуировали из школы из-за распыления газового баллончика

«В половине десятого утра на пульт дежурного МВД поступила информация, что на третьем этаже школы № 160 в Ленинском районе Новосибирска один из учеников распылил газовый баллончик. На место отправились сотрудники полиции. Преподавательский состав принял решение об эвакуации. Всего из здания вывели двадцать пять преподавателей и 503 ученика школы. Выяснилось, что один из учащихся школы принес газовый баллончик и дал посмотреть другому. Тот случайно нажал на клапан», — рассказали полицейские.