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17:48 (мск), источник: РИА Крым

Севастополец сядет на 13 лет за убийство по пьяни в новогоднюю ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Житель Балаклавского района Севастополя приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает пресс-служба Следкома города-героя.

По информации ведомства, 34-летний местный житель совершил преступления во время отдыха в одном из садоводческих товариществ города в новогодние праздники в 2017 году.

«Между супружеской парой разгорелась очередная ссора на почве ревности. Хозяин дома сделал замечание по поводу скандала супругу, на что нетрезвый мужчина сначала избил его, а после нанес несколько смертельных ударов ножом в область груди. Один из гостей попытался отстранить нападавшего от хозяина дома, но в ответ получил не менее шести ударов ножом в области шеи и груди. Несмотря на ранения, мужчине все же удалось выбить из рук злоумышленника нож и откинуть его в сторону», — уточняется в сообщении Следкома.

Балаклавский районный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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