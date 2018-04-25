Севастополец сядет на 13 лет за убийство по пьяни в новогоднюю ночь

«Между супружеской парой разгорелась очередная ссора на почве ревности. Хозяин дома сделал замечание по поводу скандала супругу, на что нетрезвый мужчина сначала избил его, а после нанес несколько смертельных ударов ножом в область груди. Один из гостей попытался отстранить нападавшего от хозяина дома, но в ответ получил не менее шести ударов ножом в области шеи и груди. Несмотря на ранения, мужчине все же удалось выбить из рук злоумышленника нож и откинуть его в сторону», — уточняется в сообщении Следкома.