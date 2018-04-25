Собственник ТРЦ «Семь звезд» попытался обмануть суд и МЧС

Источник: Комсомольская правда

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, ТРЦ «Семь звезд» был закрыт 9 апреля после проверки МЧС и прокуратуры. Всего в здании было выявлено около 70 нарушений требований пожарной безопасности.

На момент прокурорской проверки в нерабочем состоянии находилась противопожарная сигнализация, были захламлены пути эвакуации, не работали пожарные гидранты, не обеспечивалось беспрепятственное открывание дверей на путях эвакуации. Результаты проверки легли в основу иска об устранении всех выявленных недостатков, а в качестве обеспечительных мер прокуратура просила приостановить деятельность торгового центра. Суд встал на сторону прокуратуры.

Однако уже через четыре дня ООО «БАГАРТА», владеющая торгово-развлекательным комплексом, обратилась в суд с просьбой снять обеспечительные меры в связи с устранением всех нарушений. При этом во время заседания выяснилось, что большая часть нарушений устранена лишь на бумаге.