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15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Собственник ТРЦ «Семь звезд» попытался обмануть суд и МЧС

Собственник торгово-развлекательного центра «Семь звезд» не смог убедить суд в устранении всех выявленных нарушений норм пожарной безопасности и открыть торговый центр для посетителей.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, ТРЦ «Семь звезд» был закрыт 9 апреля после проверки МЧС и прокуратуры. Всего в здании было выявлено около 70 нарушений требований пожарной безопасности.

На момент прокурорской проверки в нерабочем состоянии находилась противопожарная сигнализация, были захламлены пути эвакуации, не работали пожарные гидранты, не обеспечивалось беспрепятственное открывание дверей на путях эвакуации. Результаты проверки легли в основу иска об устранении всех выявленных недостатков, а в качестве обеспечительных мер прокуратура просила приостановить деятельность торгового центра. Суд встал на сторону прокуратуры.

Однако уже через четыре дня ООО «БАГАРТА», владеющая торгово-развлекательным комплексом, обратилась в суд с просьбой снять обеспечительные меры в связи с устранением всех нарушений. При этом во время заседания выяснилось, что большая часть нарушений устранена лишь на бумаге.

Тракторозаводский районный суд Волгограда, выслушав мнения сторон, отказал в снятии обеспечительных мер до фактического устранения всех нарушений правил пожарной безопасности. Торговый центр по-прежнему закрыт.

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