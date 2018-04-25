В Осе женщина украла деньги у подруги
Полицейские задержали безработную и ранее судимую 41-летнюю жительницу Осы. Находясь в гостях у подруги, она дождалась, пока та уснет, и украла у нее 4500 рублей.
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Полицейские задержали безработную и ранее судимую 41-летнюю жительницу Осы. Находясь в гостях у подруги, она дождалась, пока та уснет, и украла у нее 4500 рублей.
44-летняя потерпевшая обратилась в полицию. В ходе
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.