В Осе женщина украла деньги у подруги

44-летняя потерпевшая обратилась в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий воровка была задержана. В день кражи женщины вместе пили спиртное, потом хозяйка квартиры заснула. Подозреваемая похитила у нее деньги из ящика кухонного стола, а затем скрылась. Украденное она успела потратить.