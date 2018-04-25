Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Даже не пытайтесь обидеть русских: британка о главной силе РФ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Донашивают вещи за дядей: как растут Джордж и Шарлотта
Разбился истребитель ВВС США
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
Отец придумал необычный способ удалить молочный зуб у сына
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Кэти Перри проговорилась о помолвке c Орландо Блумом
Социальные сети высмеяли шляпу Мелании Трамп
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
13:31 (мск), источник: Новости Перми

В Осе женщина украла деньги у подруги

Полицейские задержали безработную и ранее судимую 41-летнюю жительницу Осы. Находясь в гостях у подруги, она дождалась, пока та уснет, и украла у нее 4500 рублей.

44-летняя потерпевшая обратилась в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий воровка была задержана. В день кражи женщины вместе пили спиртное, потом хозяйка квартиры заснула. Подозреваемая похитила у нее деньги из ящика кухонного стола, а затем скрылась. Украденное она успела потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Все новости региона
В Уинском районе женщине не хотели давать больничный лист
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Росфинмониторинг: чиновники вывели в офшоры миллиарды рублей
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
В США рассказали о российском оружии «Судного дня»
Физики объяснили цельность одежды
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь