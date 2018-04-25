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14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

На депутата из Пильны завели уголовное дело за нокаут полицейского

Вояка подрался с односельчанином и нанес стражу порядка черепно-мозговую травму.

Как сообщают в пресс-службе — 50-летний председатель сельхозпредприятия подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, инцидент произошел 18 марта 2018 года в селе Старомочалеи Пильнинского района. Около пяти часов вечера подвыпивший поздозреваемый подрался с односельчанином. Мужчины не поделили землю — они давно конфликтовали из-за аренды земельных паев предприятия. Скандалистов попытался разнять полицейский, встав между ними. Подозреваемый ударил в лицо стража порядка, не смотря на то, что знал, что перед ним находится опероуполномоченный, причем в форме. В результате удара инспектор получил закрытую черепно-мозговую травму.

— Подозреваемый является депутатом Совета Пильнинского муниципального района с 2015 и избран сроком на 5 лет, — сообщили следователи.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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