На депутата из Пильны завели уголовное дело за нокаут полицейского
Вояка подрался с односельчанином и нанес стражу порядка
Вояка подрался с односельчанином и нанес стражу порядка
Как сообщают в
По версии следствия, инцидент произошел 18 марта 2018 года в селе Старомочалеи Пильнинского района. Около пяти часов вечера подвыпивший поздозреваемый подрался с односельчанином. Мужчины не поделили землю — они давно конфликтовали
— Подозреваемый является депутатом Совета Пильнинского муниципального района с 2015 и избран сроком на 5 лет, — сообщили следователи.
Расследование по уголовному делу продолжается.