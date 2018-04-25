Три человека пострадали в аварии на трассе Хабаровск — Комсомольск

Сегодня на 24-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, у села Сергеевка, в аварии пострадали три человека. Здесь столкнулись внедорожник и микрогрузовик, сообщает портал «Губерния».

До врачей на месте событий пришлось поработать спасателям: они помогли участникам ДТП выбраться из разбитых машин.

Наиболее серьезные травмы получил 28-летний водитель «Мазды Титан»: у жителя Сергеевки были открытые переломы обеих ног. Его 17-летний односельчанин, который ехал в той же машине, пострадал не так сильно.

Третьим одним участником событий стал 59-летний мужчина — директор ТСЖ «Сергеевка». Он управлял «Тойотой Ленд Крузер», в которую врезался микрогрузовик. Мужчина травмировал голову и грудь.

Никого из пострадавших полицейские на месте аварии не застали. О том, как произошла авария, им рассказали очевидцы.

«Ленд Крузер» двигался со стороны села Князе-Волконского в Сергеевку. На внедорожнике замигал левый указатель поворота, а через несколько секунд последовал удар — в машину врезался встречный грузовик.

По предварительным данным, удар произошел на полосе, по которой двигался внедорожник: именно там полицейские обнаружили осыпь осколков. Тормозных следов на проезжей части не осталось.