Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аллу Пугачеву в день рождения довели до слез муж и дети
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Данко трогательно поздравил тяжелобольную дочку с днем рождения
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Бондарчук и Орбакайте надели эффектные наряды на гала-ужин
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Данко трогательно поздравил тяжелобольную дочку с днем рождения
Донашивают вещи за дядей: как растут Джордж и Шарлотта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
13:58 (мск), источник: Tengrinews

Мусоровоз раздавил припаркованные автомобили во дворе в Алматы

В Алматы Камаз-мусоровоз раздавил припаркованные автомобили, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

ДТП произошло во дворе по улице Сатпаева между проспектами Достык и Назарбаева. Как рассказал водитель мусоровоза, он подъехал к мусорным контейнерам, однако не смог проехать из-за припаркованных автомобилей.

Читайте также
Спешившая на вызов пожарная машина опрокинулась в Риддере

Водитель поставил грузовик на ручник и вышел из салона, чтобы попросить владельцев убрать свои машины. Но их на месте не оказалось. В этот момент Камаз «сорвался» с ручника и врезался в Toyota Corolla. Она в свою очередь задела рядом припаркованный Rav-4 и перевернулась.

Мусоровоз по инерции заехал на пригорок, перевернулся и заехал на Toyota Avensis, которая задела Kia Cerato.

В результате происшествия никто не пострадал. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.

Все новости региона
Сагинтаев в Карагандинской области: какие объекты посетил премьер-министр
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
США потребовали от банков доступ к счетам российских олигархов
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Стресс-тест для экономики: рубль ищет новую точку опоры
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь