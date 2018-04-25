Мусоровоз раздавил припаркованные автомобили во дворе в Алматы

ДТП произошло во дворе по улице Сатпаева между проспектами Достык и Назарбаева. Как рассказал водитель мусоровоза, он подъехал к мусорным контейнерам, однако не смог проехать из-за припаркованных автомобилей.

Водитель поставил грузовик на ручник и вышел из салона, чтобы попросить владельцев убрать свои машины. Но их на месте не оказалось. В этот момент Камаз «сорвался» с ручника и врезался в Toyota Corolla. Она в свою очередь задела рядом припаркованный Rav-4 и перевернулась.