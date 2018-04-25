Пермяка обворовала жительница Казани

В июне прошлого года 50-летний пермяк обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что у него из квартиры пропали ювелирные изделия и 40 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 90 тысяч рублей. В отделе полиции он рассказал, что накануне вечером он привел в квартиру малознакомую женщину.