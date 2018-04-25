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14:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермяка обворовала жительница Казани

Мужчина привел 33-летнюю даму к себе домой.

В июне прошлого года 50-летний пермяк обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что у него из квартиры пропали ювелирные изделия и 40 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 90 тысяч рублей. В отделе полиции он рассказал, что накануне вечером он привел в квартиру малознакомую женщину.

Сотрудники уголовного розыска сумели раскрыть это дело. Они задержали ранее судимую 33-летнюю жительницу Казани. В свое время она отбывала наказание за незаконный оборот наркотиков. Женщина была задержана. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы сообщали, что в Перми сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного 44-летнего мужчину, который подозревается в совершении двух краж из автомобилей. Общий ущерб от краж составил более 100 тысяч рублей.

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