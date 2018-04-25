В Омске бизнесмена обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый, являвшийся гендиректором «СибАкваСтроя», заключил от имени организации с другой фирмой договор поставки полиэтиленовой продукции на 27,7 млн рублей. Но выполнять обязательства полностью бизнесмен не спешил — получив товар, он оплатил лишь половину оговоренной суммы, хотя на счету организации средства имелись.