В Омске бизнесмена обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов
55-летний гендиректор ООО «СибАкваСтрой» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
55-летний гендиректор ООО «СибАкваСтрой» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2012 году обвиняемый, являвшийся гендиректором «СибАкваСтроя», заключил от имени организации с другой фирмой договор поставки полиэтиленовой продукции на 27,7 млн рублей. Но выполнять обязательства полностью бизнесмен не спешил — получив товар, он оплатил лишь половину оговоренной суммы, хотя на счету организации средства имелись.
Полученной продукцией директор организации распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил 12,7 млн рублей, потерпевшая сторона подала иск на данную сумму, который поддержала прокуратура. На имущество «СибАкваСтроя» наложен арест на сумму 30 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Кировский райсуд Омска.