Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аллу Пугачеву в день рождения довели до слез муж и дети
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Данко трогательно поздравил тяжелобольную дочку с днем рождения
Названа страна, заблокировавшая заседание комиссии Украина — НАТО
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
13:47 (мск), источник: СуперОмск

В Омске бизнесмена обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов

55-летний гендиректор ООО «СибАкваСтрой» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый, являвшийся гендиректором «СибАкваСтроя», заключил от имени организации с другой фирмой договор поставки полиэтиленовой продукции на 27,7 млн рублей. Но выполнять обязательства полностью бизнесмен не спешил — получив товар, он оплатил лишь половину оговоренной суммы, хотя на счету организации средства имелись.

Полученной продукцией директор организации распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил 12,7 млн рублей, потерпевшая сторона подала иск на данную сумму, который поддержала прокуратура. На имущество «СибАкваСтроя» наложен арест на сумму 30 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Кировский райсуд Омска.

Все новости региона
 Опубликована копия скандального заявления замглавы Полтавского района
Проект «Приусадебное хозяйство»-2018 стартовал
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
США потребовали от банков доступ к счетам российских олигархов
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Стресс-тест для экономики: рубль ищет новую точку опоры
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь