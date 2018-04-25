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14:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Иномарка вылетела в озеро на въезде в Екатеринбург (ВИДЕО)

Водитель выплыл.

В уральской столице автомобиль вылетел с трассы в озеро Лебяжье. Авария произошла днем 25 апреля в конце проспекта Космонавтов — на въезде из Верхней Пышмы.

Как рассказали «Уралинформбюро» очевидцы, в иномарке находился только водитель: «Он сильно кричал, но сумел выплыть».

Во время загрузки произошла ошибка.

На месте происшествия работали спасатели и полицейские. «Службы приехали быстро и сработали оперативно. Также ребята из “Разбора 66” предоставили спецтехнику, бесплатно помогли», — уточнил свидетель происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Стоит отметить, что сегодня на дорогах столицы Урала сложная обстановка из-за прошедшего снегопада. Ранее региональные управления ГИБДД и МЧС призывали автовладельцев соблюдать осторожность.

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