Иномарка вылетела в озеро на въезде в Екатеринбург (ВИДЕО)
Водитель выплыл.
Водитель выплыл.
В уральской столице автомобиль вылетел с трассы в озеро Лебяжье. Авария произошла днем 25 апреля в конце проспекта Космонавтов — на въезде из Верхней Пышмы.
Как рассказали «Уралинформбюро» очевидцы, в иномарке находился только водитель: «Он сильно кричал, но сумел выплыть».
На месте происшествия работали спасатели и полицейские. «Службы приехали быстро и сработали оперативно. Также ребята из “Разбора 66” предоставили спецтехнику, бесплатно помогли», — уточнил свидетель происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Стоит отметить, что сегодня на дорогах столицы Урала сложная обстановка