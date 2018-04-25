Уже 17 жителей Нижегородской области покусаны клещами
Два случая произошли в Нижнем Новгороде.
Два случая произошли в Нижнем Новгороде.
На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 17 человек, пострадавшие от укусов клещей, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Эта цифра — ниже среднемноголетних показателей. Присасывания клещей произошли в Гагинском, Выксунском, Воскресенском, Балахнинском и Кулебакском районах области, а также в Дзержинске и Нижнем Новгороде (Автозаводском и Московском районах). В основном люди подверглись нападению клещей в деревнях, придомовых территориях и
Исследование клещей в Нижегородской области осуществляет:
Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», адрес: г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), тел. 89038480430;.
Прием клещей:
до 28 апреля осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00 в рабочие дни; в субботу, воскресенье — не работает; с 29 апреля 2018 г. ежедневно с 9.00−16.00;
Лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3», адрес: г. Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел. 88315227320.
Прием клещей:
В рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв: 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье — не работает.
Исследовать на клещевой энцефалит можно, как живых, так и нежизнеспособных клещей, желательно обеспечить его целостность. Доставлять клеща необходимо во флаконе с плотной пробкой, на влажной вате или салфетке в короткие сроки.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что специфическая профилактика клещевого энцефалита проводится в течение 96 часов с момента присасывания клеща.