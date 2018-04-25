Уже 17 жителей Нижегородской области покусаны клещами

На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 17 человек, пострадавшие от укусов клещей, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.



Эта цифра — ниже среднемноголетних показателей. Присасывания клещей произошли в Гагинском, Выксунском, Воскресенском, Балахнинском и Кулебакском районах области, а также в Дзержинске и Нижнем Новгороде (Автозаводском и Московском районах). В основном люди подверглись нападению клещей в деревнях, придомовых территориях и садово-огородных участках. На территории парков укусы клещей не зарегистрированы. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный мониторинг ситуации и проводит работу по предупреждению распространения заболеваний, передающихся клещами. В частности, открыты пункты по приёму и проведению исследований клещей.



Исследование клещей в Нижегородской области осуществляет:

Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», адрес: г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), тел. 89038480430;.

Прием клещей:

до 28 апреля осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00 в рабочие дни; в субботу, воскресенье — не работает; с 29 апреля 2018 г. ежедневно с 9.00−16.00;



Лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3», адрес: г. Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел. 88315227320.



Прием клещей: