Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
Тулеев заявил о назначении Цивилева в Кузбасс «сверху»
Социальные сети высмеяли шляпу Мелании Трамп
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности
Данко трогательно поздравил тяжелобольную дочку с днем рождения
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Ванесса Паради вышла в свет с женихом
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12Акции протеста в Армении
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:07 (мск), источник: Newsroom24.ru

Уже 17 жителей Нижегородской области покусаны клещами

Два случая произошли в Нижнем Новгороде.

На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 17 человек, пострадавшие от укусов клещей, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Эта цифра — ниже среднемноголетних показателей. Присасывания клещей произошли в Гагинском, Выксунском, Воскресенском, Балахнинском и Кулебакском районах области, а также в Дзержинске и Нижнем Новгороде (Автозаводском и Московском районах). В основном люди подверглись нападению клещей в деревнях, придомовых территориях и садово-огородных участках. На территории парков укусы клещей не зарегистрированы. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный мониторинг ситуации и проводит работу по предупреждению распространения заболеваний, передающихся клещами. В частности, открыты пункты по приёму и проведению исследований клещей.

Исследование клещей в Нижегородской области осуществляет:

Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», адрес: г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), тел. 89038480430;.

Прием клещей:

до 28 апреля осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00 в рабочие дни; в субботу, воскресенье — не работает; с 29 апреля 2018 г. ежедневно с 9.00−16.00;

Лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 3», адрес: г. Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел. 88315227320.

Прием клещей:

В рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв: 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье — не работает.

Исследовать на клещевой энцефалит можно, как живых, так и нежизнеспособных клещей, желательно обеспечить его целостность. Доставлять клеща необходимо во флаконе с плотной пробкой, на влажной вате или салфетке в короткие сроки.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что специфическая профилактика клещевого энцефалита проводится в течение 96 часов с момента присасывания клеща.

Все новости региона
 Массовые нарушения выявлены в детских кружках в Нижегородской области
Бесплатный маршрут до Торфопредприятия запустил ИП Каргин
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Как изменится климат на Земле через 100 лет
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Росфинмониторинг: чиновники вывели в офшоры миллиарды рублей
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь