Из «Гринвича» в Екатеринбурге эвакуировали всех посетителей

В четвертом часу дня сотрудники торгового центра «Гринвич», что в Екатеринбурге, попросили всех посетителей срочно выйти на улицу. После этого к зданию прибыли пожарная техника и машина реанимации. По изначальным данным в здании произошло задымление, однако в самом торговом центре поспешили уточнить, что никакого пожара не было, и у эвакуации была иная причина.