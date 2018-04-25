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14:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Из «Гринвича» в Екатеринбурге эвакуировали всех посетителей

Поводом стал подозрительный предмет, обнаруженный сотрудниками.

В четвертом часу дня сотрудники торгового центра «Гринвич», что в Екатеринбурге, попросили всех посетителей срочно выйти на улицу. После этого к зданию прибыли пожарная техника и машина реанимации. По изначальным данным в здании произошло задымление, однако в самом торговом центре поспешили уточнить, что никакого пожара не было, и у эвакуации была иная причина.

— Сотрудниками торгового центра был обнаружен подозрительный предмет. После этого мы действовали согласно регламенту, — рассказал Илья Клюжин, представитель «Гринвича».

В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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