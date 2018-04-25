Полиция пришла в еще один комитет Смольного с вопросами про «Красный Бор»

Как стало известно «Фонтанке», с утра 25 апреля оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД работают в комитете природопользования Петербурга на улице Чайковского. Они изучают документацию о ремонте полигона, при котором, по версии следствия, часть бюджетных средств похитили.

В начале апреля полиция по тому же делу обыскала офис компании «Проектводстрой», которая осуществляла авторский надзор за ремонтом дамб обвалования на полигоне в 2014 году. Сами работы, по проекту того же «Проектводстроя», вела компания «Экоградстрой».

В феврале 2016 года прокуратура Петербурга заявила о хищениях из городского бюджета при работах ООО «Экоградстрой» по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений «Красного Бора». «Экоградстрой» и должностные лица полигона подписывали акты выполненных работ, хотя фактически они выполнены не были. Всего насчитали хищений на 17,2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В 2017 году был помещен под домашний арест Андрей Градобоев, который считался фактическим руководителем «Экоградстроя», хотя в собственниках значилась его супруга. По версии следствия, в 2014—2015 годах по договорам на работы по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений могло быть похищено более 50 млн рублей. В августе суд отказался продлевать домашний арест Градобоеву. Следствие продолжается.

Отметим, сегодня, 25 апреля губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что город обеспечил безопасность полигона «Красный Бор». Градоначальник рассказал об успехах властей, однако ни словом не упомянул криминальный фон, на котором разворачивается история вокруг полигона.

Добавим, одновременно проводятся оперативные мероприятия в комитете по труду. Оперативников интересуют 3,8 миллиона рублей субсидий, выделенных на создание рабочих мест для инвалидов.