В Крыму спасли парапланеристку

В Крыму спасли девушку, которая не могла выбраться из ущелья в районе горы Ай-Петри.

Спасатели вызволили из беды 26-летнюю парапланеристку, которая не справилась с управлением летательного аппарата и приземлилась в труднодоступном месте, в районе ущелья водопада Учан-Су.

— Спасатели выяснили, что пострадавшая находится на крутом скальном участке, на восточном склоне Ялтинского плато, поэтому самостоятельно подняться не может, — сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства вооружились специальным альпинистским снаряжением и поднялись к туристке, которая приехала из Симферополя.

Затем крымские спасатели эвакуировали молодую женщину со скального участка на пешеходную тропу.