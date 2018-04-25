В Крыму спасли парапланеристку
Экстремалка не справилась с управлением и приземлилась в ущелье возле
Экстремалка не справилась с управлением и приземлилась в ущелье возле
В Крыму спасли девушку, которая не могла выбраться из ущелья в районе горы
Спасатели вызволили из беды 26-летнюю парапланеристку, которая не справилась с управлением летательного аппарата и приземлилась в труднодоступном месте, в районе ущелья водопада
— Спасатели выяснили, что пострадавшая находится на крутом скальном участке, на восточном склоне Ялтинского плато, поэтому самостоятельно подняться не может, — сообщает
Сотрудники чрезвычайного ведомства вооружились специальным альпинистским снаряжением и поднялись к туристке, которая приехала из Симферополя.
Затем крымские спасатели эвакуировали молодую женщину со скального участка на пешеходную тропу.
Операция по спасению отдыхающей прошла успешно. Медицинская помощь крымчанке не понадобилась.