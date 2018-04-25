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14:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму спасли парапланеристку

Экстремалка не справилась с управлением и приземлилась в ущелье возле Ай-Петри.

В Крыму спасли девушку, которая не могла выбраться из ущелья в районе горы Ай-Петри.

Спасатели вызволили из беды 26-летнюю парапланеристку, которая не справилась с управлением летательного аппарата и приземлилась в труднодоступном месте, в районе ущелья водопада Учан-Су.

— Спасатели выяснили, что пострадавшая находится на крутом скальном участке, на восточном склоне Ялтинского плато, поэтому самостоятельно подняться не может, — сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства вооружились специальным альпинистским снаряжением и поднялись к туристке, которая приехала из Симферополя.

Затем крымские спасатели эвакуировали молодую женщину со скального участка на пешеходную тропу.

Операция по спасению отдыхающей прошла успешно. Медицинская помощь крымчанке не понадобилась.

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