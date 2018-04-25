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14:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Приговор по делу о бунте в челябинском СИЗО вынесут в июне

На скамье подсудимых — 12 человек.

25 апреля в Челябинском облсуде закончили выступать с последним словом подсудимые по уголовному делу о массовых беспорядках, произошедших в СИЗО № 1 южноуральской столицы в ночь на 9 декабря 2014 года. Оглашение приговора запланировано на 13 июня, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции.

Бунт в изоляторе поднял один из заключенных, когда у него попытались забрать мобильный телефон. В акции протеста участвовали около 100 человек. Арестанты стучали по дверям камер, лили воду в коридор и поджигали матрацы. Восемь человек вскрыли вены.

На скамье подсудимых оказались 12 человек. 11 из них обвиняют в организации массовых беспорядков и участии в них. Прокуратура просит для бунтарей от 8 до 12 лет колонии строгого или особого режима в зависимости от прошлых судимостей. Еще один может сесть на четыре года в колонию общего режима за участие в массовых беспорядках.

Подсудимые и их адвокаты настаивают на невиновности и просят вынести оправдательный приговор.

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