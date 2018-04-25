Восстановлено электроснабжение в Свердловской области, где после снегопада без света остались около 4 тыс. жителей
Екатеринбург. 25 апреля.
Екатеринбург. 25 апреля.
Так, в Артемовском на ЛЭП под тяжестью мокрого снега упало дерево, без света остались порядка 3 тысяч человек.
«На место обрыва провода сразу выехала
Еще один обрыв по той же причине был зафиксирован на высоковольтной линии 10 кВ «Скважина Паршино». Отключение коснулось порядка 750 жителей и ряда социальных объектов, аварию удалось ликвидировать в течение получаса.
Перебои с электроснабжением
Ранее сообщалось, что со вторника в Екатеринбурге выпало 57% месячной нормы осадков. В среду снегопады должны прекратиться.
По данным департамента информационной политики губернатора региона, с 24 апреля на всей территории Свердловской области прошли обильные снегопады, выпало от 10 до 15 см снега.