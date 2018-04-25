Восстановлено электроснабжение в Свердловской области, где после снегопада без света остались около 4 тыс. жителей

Так, в Артемовском на ЛЭП под тяжестью мокрого снега упало дерево, без света остались порядка 3 тысяч человек.

«На место обрыва провода сразу выехала аварийно-восстановительная бригада, работы продолжались несколько часов. Только к часу дня (11:00 мск — ИФ) сотрудникам артемовского подразделения “Облкоммунэнерго” удалось полностью восстановить электроснабжение городского округа», — говорится в сообщении.

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Еще один обрыв по той же причине был зафиксирован на высоковольтной линии 10 кВ «Скважина Паршино». Отключение коснулось порядка 750 жителей и ряда социальных объектов, аварию удалось ликвидировать в течение получаса.

Перебои с электроснабжением из-за снегопада были и у жителей Верхней Пышмы. Там примерно два часа без света оставались 176 человек.

Ранее сообщалось, что со вторника в Екатеринбурге выпало 57% месячной нормы осадков. В среду снегопады должны прекратиться.