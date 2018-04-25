Пятый случай бешенства на Дону: в Пролетарском районе застрелили шакала

В Пролетарском районе охотник застрелил бешеного шакала. Об этом рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Случай произошел недалеко от хутора Новомоисеевский.

«В связи с выявлением бешенства, в ближайшее время на отдельной территории Пролетарского района введут карантинные ограничения, а в неблагополучном охотхозяйстве установят двухмесячный запрет на охоту», — говорится в сообщении.