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17:30 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пятый случай бешенства на Дону: в Пролетарском районе застрелили шакала

Это уже 5-й случай бешенства, выявленный в Ростовской области с начала 2018 года.

В Пролетарском районе охотник застрелил бешеного шакала. Об этом рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Случай произошел недалеко от хутора Новомоисеевский.

«В связи с выявлением бешенства, в ближайшее время на отдельной территории Пролетарского района введут карантинные ограничения, а в неблагополучном охотхозяйстве установят двухмесячный запрет на охоту», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит остерегаться контактов с дикими и бесхозными животными. А своих питомцев вакцинировать против бешенства не реже одного раза в год.

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