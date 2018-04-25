Пятый случай бешенства на Дону: в Пролетарском районе застрелили шакала
Это уже 5-й случай бешенства, выявленный в Ростовской области с начала 2018 года.
Это уже 5-й случай бешенства, выявленный в Ростовской области с начала 2018 года.
В Пролетарском районе охотник застрелил бешеного шакала. Об этом рассказали в
«В связи с выявлением бешенства, в ближайшее время на отдельной территории Пролетарского района введут карантинные ограничения, а в неблагополучном охотхозяйстве установят двухмесячный запрет на охоту», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит остерегаться контактов с дикими и бесхозными животными. А своих питомцев вакцинировать против бешенства не реже одного раза в год.