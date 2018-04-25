В Казани возле мечети на Мусина после столкновения автомобиль перевернулся на крышу
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казани на перекрестке улиц Чуйкова и Мусина произошла серьезная авария, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.
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(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казани на перекрестке улиц Чуйкова и Мусина произошла серьезная авария, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.
По информации очевидцев, на перекрестке у мечети столкнулись два автомобиля. Предварительно, это «Лада Веста» и «КИА».
Судя по фото, один из автомобилей после удара перевернулся на крышу.
В аварии есть пострадавшие.