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15:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани возле мечети на Мусина после столкновения автомобиль перевернулся на крышу

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казани на перекрестке улиц Чуйкова и Мусина произошла серьезная авария, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

По информации очевидцев, на перекрестке у мечети столкнулись два автомобиля. Предварительно, это «Лада Веста» и «КИА».

Судя по фото, один из автомобилей после удара перевернулся на крышу.

В аварии есть пострадавшие.

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