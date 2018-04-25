В Гомельском районе сегодня горели 2 дома на одном участке
Пожар в деревне Романович вспыхнул за полночь. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили два горящих дома, расположенных на одном участке.
Пожар в деревне Романович вспыхнул за полночь. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили два горящих дома, расположенных на одном участке.
Один из них — жилой, другой — нежилой. 66-летняя хозяйка усадьбы находилась на улице.
Огнеборцы справились с возгоранием. Обеим постройкам нанесен существенный урон. Люди не пострадали.
— Причина пожара устанавливается, — сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович, — среди рассматриваемых версий — неосторожность с огнем и нарушение правил эксплуатации теплоустройств.