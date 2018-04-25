Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему лучше не ходить ходить в туалет, если проснулись ночью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Александр Ревва умилил соцсети фотографией дочерей
Муж и жена из РФ создали бизнес, принесший 1,5 млрд руб. за год
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности
Жасмин показала редкое фото сына
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
15:48 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомельском районе сегодня горели 2 дома на одном участке

Пожар в деревне Романович вспыхнул за полночь. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили два горящих дома, расположенных на одном участке.

Один из них — жилой, другой — нежилой. 66-летняя хозяйка усадьбы находилась на улице.

Огнеборцы справились с возгоранием. Обеим постройкам нанесен существенный урон. Люди не пострадали.

— Причина пожара устанавливается, — сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович, — среди рассматриваемых версий — неосторожность с огнем и нарушение правил эксплуатации теплоустройств.

Все новости региона
 График переноса рабочих дней в апреле
Стала известна новая дата конца света
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
В США 13 фур перекрыли дорогу, чтобы спасти самоубийцу
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Сделать деньги
США потребовали от банков доступ к счетам российских олигархов
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь