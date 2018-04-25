В Гомельском районе сегодня горели 2 дома на одном участке

В Гомельском районе сегодня горели 2 дома на одном участке

Пожар в деревне Романович вспыхнул за полночь. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили два горящих дома, расположенных на одном участке.