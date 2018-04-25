«Кабинет повис над котлованом». В Магнитогорске рухнула стена офисного здания

Источник: Комсомольская правда

— В 11 часов утра мы услышали жуткий треск. Оказалось, что в кабинете директора отошла стена. В углу от пола до потолка образовалась широкая щель, через которую мы увидели улицу, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск" в компании «Уралтехнокомплект».

ЧП случилось на улице Московской, 22. В одноэтажном офисе в этот момент служащие готовили отчеты в налоговую инспекцию.

ВОВРЕМЯ ВЫБЕЖАЛИ.

Сотрудники в панике начали выносить из кабинета витражи, мебель и документы. Потом и сами покинули здание. Вскоре стена рухнула в четырехметровый котлован. К счастью, никто не пострадал.

— Сейчас в офисе находиться опасно. В той части, где нет стены, в любой момент может провалиться пол. Нам еще в какой-то степени повезло. Последствия могли быть самыми плачевными. Рядом с кабинетом директора находится помещение газовой котельной, которая отапливает и наш офис, и продуктовый магазин на первом этаже жилого дома. Из-за обрушения, вполне могло бы и рвануть, — — говорит собственники помещения компании Сергей Кленин.

Часть пострадавшего офиса расположена в пристройке к многоквартирному дому по улице Московской, 20. По соседству с ним еще год назад стояла печально известная магнитогорцам «четырехэтажка».

«ДОМ С ЗАГАДКОЙ».

«Дом с загадкой», как его прозвали в народе, затрещал по швам пять лет назад. Типичная советская «хрущевка» начала разваливаться на глазах.

В квартирах жильцов разъехались потолки, а в подъездах лестничные марши отошли от стен. Причину этого так и не установили. Городские власти тогда сильно перепугались и в короткие сроки переселили людей из аварийного жилья.

Дом пошел под снос. В прошлом году его демонтажем занялась челябинская фирма. Строители разобрали этаж за этажом, включая фундамент. Сейчас на месте «четырехэтажки» глубокий котлован.

«МЫ ПИСАЛИ ЖАЛОБЫ…».

— Мы забили тревогу еще год назад, как только ее начали сносить. У нас с этим аварийным домом общая стенка. Отправили обращения в разные инстанции, написали жалобу в Ростехнадзор. В ответ нам установили бутафорские ограждения и козырек. На этом все, — рассказывает Сергей Кленин.

По словам руководителей компании обрушении произошло из-за того, что строители срубили поперечные стены фундамента, которые держали грунт, и он поехал. Часть офиса площадью в 80 квадратных метров, буквально, повисла над котлованом, как балкон. Помещение восстановлению не подлежит. Его надо сносить и строить заново.