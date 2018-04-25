Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему лучше не ходить ходить в туалет, если проснулись ночью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Данко трогательно поздравил тяжелобольную дочку с днем рождения
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
Александр Ревва умилил соцсети фотографией дочерей
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
15:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Адвоката будут судить на Дону за мошенничество на 400 тысяч рублей

Адвоката будут судить в Ростовской области за мошенничество на сумму 400 тысяч рублей.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, юристу инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2016 году в Каменске-Шахтинском обвиняемый убедил трех горожан в том, что сможет решить вопрос о возврате товара, изъятого у них из-за ненадлежащего оформления документов.

Якобы на эти цели адвокат потребовал 400 тысяч рублей. Получив деньги, юрист распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив обещанного.

Сообщается, что в настоящее время адвокат признал свою вину в совершенном преступлении и возместил причиненный потерпевшим ущерб.

Все новости региона
«Их сжигали живьём». Какая судьба ждет отловленных собак
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
В США 13 фур перекрыли дорогу, чтобы спасти самоубийцу
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Сделать деньги
США потребовали от банков доступ к счетам российских олигархов
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь