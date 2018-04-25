Адвоката будут судить на Дону за мошенничество на 400 тысяч рублей

Как сообщает следственное управление СКР по региону, юристу инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2016 году в Каменске-Шахтинском обвиняемый убедил трех горожан в том, что сможет решить вопрос о возврате товара, изъятого у них из-за ненадлежащего оформления документов.

Якобы на эти цели адвокат потребовал 400 тысяч рублей. Получив деньги, юрист распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив обещанного.