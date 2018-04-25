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16:02 (мск), источник: Нижегородская правда

Банду «закладчиков» задержали в Нижнем Новгороде

У троих злоумышленников изъяли 53 свёртка с наркотиками.

В Нижнем Новгороде задержали банду «закладчиков». Злоумышленники — уроженцы города Дзержинска. Зелье они распространяли в столице Приволжья.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, сначала в Автозаводском районе Нижнего Новгорода задержали двух девушек, 19 и 20 лет. У них обнаружили 47 свёртков с наркотиками.

Задержанные успели сделать три закладки. Через некоторое время в Канавинском районе взяли сообщника задержанных девушек. 24-летний парень также делал закладки. Полицейские изъяли три свёртка с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело. Одну из задержанных взяли под стражу.

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