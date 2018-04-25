Банду «закладчиков» задержали в Нижнем Новгороде
У троих злоумышленников изъяли 53 свёртка с наркотиками.
У троих злоумышленников изъяли 53 свёртка с наркотиками.
В Нижнем Новгороде задержали банду «закладчиков». Злоумышленники — уроженцы города Дзержинска. Зелье они распространяли в столице Приволжья.
Как сообщили в
Задержанные успели сделать три закладки. Через некоторое время в Канавинском районе взяли сообщника задержанных девушек. 24-летний парень также делал закладки. Полицейские изъяли три свёртка с наркотиками.
Возбуждено уголовное дело. Одну из задержанных взяли под стражу.