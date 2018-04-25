Под Ивье грузовик насмерть сбил велосипедиста

Авария произошла поздним вечером 24 апреля на дороге Ворона — Ошмяны — Юратишки — Ивье. Мужчина 1979 года рождения ехал на велосипеде по краю проезжей части. Следом за ним двигался грузовик. При встречном разъезде водитель автомобиля поздно заметил велосипедиста и не смог избежать наезда. Велосипедист погиб на месте.

«Физическое состояние погибшего в момент аварии установит экспертиза. В рукаве его одежды была обнаружена разбившаяся бутылка со спиртным», — рассказали в ГАИ. Там отметили, что велосипед был оборудован световозвращателями спереди и сзади, однако световых приборов на нем установлено не было. Кроме того, не было световозвращающих элементов на одежде.