Полиция Краснодара задержала 15-летнего подростка за рулем «десятки»

За ним выехала патрульная машина, однако догнать нарушителя удалось только на Театральной площади.

В машине сидел подросток вместе со своим совершеннолетним другом, чей отец отдал им на вечер машину. Их опросили и передали родителям. Парни утверждали, что ехали из Адыгеи в краснодарскую больницу.

— С учетом того, что ребенок находился ночью на улице без сопровождения законных представителей, рассматривается вопрос о сборе в отношении родителей административного материала за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, который будет направлен на рассмотрение по месту жительства, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.