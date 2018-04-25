Полиция Краснодара задержала 15-летнего подростка за рулем «десятки»
Инцидент случился в ночь на 24 апреля. 15-летний подросток за рулем «десятки» не стал останавливаться на посту ДПС при въезде в Краснодар и попытался скрыться.
Инцидент случился в ночь на 24 апреля. 15-летний подросток за рулем «десятки» не стал останавливаться на посту ДПС при въезде в Краснодар и попытался скрыться.
За ним выехала патрульная машина, однако догнать нарушителя удалось только на Театральной площади.
В машине сидел подросток вместе со своим совершеннолетним другом, чей отец отдал им на вечер машину. Их опросили и передали родителям. Парни утверждали, что ехали из Адыгеи в краснодарскую больницу.
— С учетом того, что ребенок находился ночью на улице без сопровождения законных представителей, рассматривается вопрос о сборе в отношении родителей административного материала за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, который будет направлен на рассмотрение по месту жительства, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Сейчас несовершеннолетний нарушитель уже стоит на профилактическом учете по месту прописки. А его другу грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.