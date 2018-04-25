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16:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Замглавврача больницы в Петербурге арестована по делу «мёртвых душ»

Деньги якобы похищались путем фальсификации медицинских карт пациентов, в которые вносили «липовые» медуслуги.

Невский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 25 апреля, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Людмилы Р., заместителя главного врача по неврологии отдела хозрасчетной деятельности СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница». Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в качестве должностного лица.

Медик отправлена под домашний арест сроком на два месяца, по 22 июня текущего года. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу, однако суд ограничился менее строгой мерой пресечения, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемая признаёт вину по обвинению в злоупотреблении полномочиями, но отрицает вину по статье 290 УК РФ (взятка), по которой ей может грозить до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.

По версии следствия, с декабря 2016 года по настоящее время замглавврача Александровской больницы давала указание подчиненным заполнять медицинские карты пациентов, внося в них недостоверные сведения, якобы подтверждающие нахождение пациентов в палатах реанимации и получение ими дорогостоящей медицинской услуги.

По данным полиции Петербурга, более 200 пациентов фиктивно «числились» в реанимационном отделении больницы, но фактически там не находились. В дальнейшем из Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Санкт-Петербурга на расчетный счет больницы переводились средства за «лечение», и бюджету города был причинен ущерб.

Кроме того, как считает следствие, заместитель главного врача получила взятку в размере 49 тыс. рублей за фальсификацию оснований для госпитализации пациента.

В настоящее время обвиняемой инкриминировано два случая злоупотреблений, в результате чего на счёт больницы из ТФОМС необоснованно были переведены более 65 тыс. рублей.

«Следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России проверяется информация о совершении ряда аналогичных преступлений Расследование уголовного дела продолжается», — заявляли в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Как добавляют в пресс-службе суда, у обвиняемой был обнаружен и изъят заграничный паспорт с открытой визой, а также документы, подтверждающие наличие у неё в собственности недвижимости в Испании и Ленинградской области. Это стало основанием для следствия ходатайствовать о помещении медика в СИЗО.

Однако сторона защиты пояснила суду, что Людмила Р. является заслуженным в своей сфере работником, имеет учёные степени, преподает в медицинском учебном заведении, готовит к защите докторскую диссертацию, а также была признана «Женщиной года» в номинации «Медицина».

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