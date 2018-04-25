Замглавврача больницы в Петербурге арестована по делу «мёртвых душ»
Деньги якобы похищались путем фальсификации медицинских карт пациентов, в которые вносили «липовые» медуслуги.
Деньги якобы похищались путем фальсификации медицинских карт пациентов, в которые вносили «липовые» медуслуги.
Невский районный суд
Медик отправлена под домашний арест сроком на два месяца, по 22 июня текущего года. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу, однако суд ограничился менее строгой мерой пресечения, сообщила Объединенная
Обвиняемая признаёт вину по обвинению в злоупотреблении полномочиями, но отрицает вину по статье 290 УК РФ (взятка), по которой ей может грозить до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.
По версии следствия, с декабря 2016 года по настоящее время замглавврача Александровской больницы давала указание подчиненным заполнять медицинские карты пациентов, внося в них недостоверные сведения, якобы подтверждающие нахождение пациентов в палатах реанимации и получение ими дорогостоящей медицинской услуги.
По данным полиции Петербурга, более 200 пациентов фиктивно «числились» в реанимационном отделении больницы, но фактически там не находились. В дальнейшем из Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС)
Кроме того, как считает следствие, заместитель главного врача получила взятку в размере 49 тыс. рублей за фальсификацию оснований для госпитализации пациента.
В настоящее время обвиняемой инкриминировано два случая злоупотреблений, в результате чего на счёт больницы из ТФОМС необоснованно были переведены более 65 тыс. рублей.
«Следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России проверяется информация о совершении ряда аналогичных преступлений Расследование уголовного дела продолжается», — заявляли в Главном следственном управлении СКР по
Как добавляют в
Однако сторона защиты пояснила суду, что Людмила Р. является заслуженным в своей сфере работником, имеет учёные степени, преподает в медицинском учебном заведении, готовит к защите докторскую диссертацию, а также была признана «Женщиной года» в номинации «Медицина».