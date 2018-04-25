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16:05 (мск), источник: Sputnik.by

Инцидент на «Нафтане»: остановлена печь комплекса гидрокрекинга

При осмотре печи было обнаружено, что одна из труб змеевика пропускает природный газ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Печь установки получения водорода комплекса «Гидрокрекинг» была остановлена на ОАО «Нафтан» из-за разгерметизации одной из труб, сообщили Sputnik в среду в Госпромнадзоре МЧС Беларуси.

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«Сработала сигнализация по высокой температуре внутреннего пространства печи установки получения водорода комплекса «Гидрокрекинг», — сказали в Госпромнадзоре.

Там также уточнили, что при осмотре печи было обнаружено, что одна из труб змеевика пропускает природный газ. Установку остановили в штатном режиме, никто из работников НПЗ не пострадал.

В качестве предполагаемой причины инцидента рассматривается разгерметизация змеевика по стыку либо его прогар.

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