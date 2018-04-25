Инцидент на «Нафтане»: остановлена печь комплекса гидрокрекинга
При осмотре печи было обнаружено, что одна из труб змеевика пропускает природный газ.
При осмотре печи было обнаружено, что одна из труб змеевика пропускает природный газ.
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Печь установки получения водорода комплекса «Гидрокрекинг» была остановлена на ОАО «Нафтан»
Нештатная ситуация на заводе в Новополоцке произошла накануне — во вторник 24 апреля.
«Сработала сигнализация по высокой температуре внутреннего пространства печи установки получения водорода комплекса «Гидрокрекинг», — сказали в Госпромнадзоре.
Там также уточнили, что при осмотре печи было обнаружено, что одна из труб змеевика пропускает природный газ. Установку остановили в штатном режиме, никто из работников НПЗ не пострадал.
В качестве предполагаемой причины инцидента рассматривается разгерметизация змеевика по стыку либо его прогар.