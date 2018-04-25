ДТП со смертельным исходом: на юге Молдовы машина врезалась в дерево
По предварительной версии погибшая сильно превысила скорость.
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По предварительной версии погибшая сильно превысила скорость.
Инцидент произошел 23 апреля вечером в селе Албота де Сус Тараклийского района: 53-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля Mercedes, врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает crimemoldova.com.
Полиция сообщает, что погибшая превысила скорость и потеряла контроль над автомобилем, что и стало причиной трагедии. Обстоятельства произошедшего выясняется.